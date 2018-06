Stockholm (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden wird mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Er habe "mit Mut und Kompetenz das beispiellose Ausmaß staatlicher Überwachung enthüllt", begründete die Right Livelihood Award Stiftung am Mittwoch in Stockholm ihre Entscheidung. Der in Russland abgetauchte Snowden erhält den Ehrenpreis gemeinsam mit dem Chefredakteur des britischen "Guardian", Alan Rusbridger.

Informationen zum Nobelpreis in der Kategorie Medizin oder Physiologisches.