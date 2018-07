Berlin (dpa) - Der Zustrom von Flüchtlingen stellt die ehrenamtlichen Essensausgaben in Deutschland vor Probleme. "Tafeln helfen, wo sie können, aber sie kommen da auch sehr deutlich an ihre Grenzen", sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Tafel, Jochen Brühl, vor einem Jahresempfang in Berlin. "Wir merken, dass Flüchtlinge traumatisiert sind", sagte Brühl der dpa. Damit seien die ehrenamtlichen Helfer überfordert. Die Flüchtlingswelle in einigen deutschen Regionen sei für die Tafeln nicht stemmbar. Immer häufiger kommen Tafelbesucher aber aus der "Mitte der Gesellschaft", so Brühl.

