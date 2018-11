Seoul (AFP) Die Rekordverkäufe des neuen iPhones setzen offenbar Samsung unter Zugzwang: Der südkoreanische Technologiekonzern zog am Mittwoch den Verkaufsstart für sein neues Smartphone Galaxy Note 4 vor. Dieser war bisher erst für Oktober geplant. Nun soll der Verkauf aber schon in dieser Woche in Südkorea und in China beginnen, wie das Unternehmen mitteilte. Samsung hat in der Vergangenheit noch nie ein Modell zuerst in China in die Geschäfte gebracht.

