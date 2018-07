New York (AFP) Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren hat es ein britisch-iranisches Treffen auf höchster Ebene gegeben: Der britische Premierminister David Cameron und der iranische Präsident Hassan Ruhani kamen am Mittwoch in New York am Rande der UN-Generaldebatte zu einem Gespräch zusammen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das Treffen fand in den Räumen der britischen UN-Vertretung statt. Ruhani veröffentlichte ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er und Cameron sich die Hände schütteln, während Ruhani lächelt.

