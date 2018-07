Algier (AFP) Ein von Islamisten in Algerien verschleppter Franzose ist von seinen Entführern getötet worden. Der 55-jährige Bergführer Hervé Gourdel wurde von seinen Geiselnehmern enthauptet, wie ein am Mittwoch im Internet veröffentlichtes Video der Islamistengruppe Dschund al-Khilafa (Soldaten des Kalifats) zeigt. Das Video trägt den Titel "Blutige Botschaft an die französische Regierung".

