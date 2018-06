Den Haag (AFP) In der größten jemals gestarteten Aktion gegen das organisierte Verbrechen in Europa sind mehr als tausend Menschen festgenommen worden. Zugleich seien mindestens 30 Kinder aus den Händen von Kinderhändlern gerettet worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit. Insgesamt seien mehr als 20.000 Polizisten und Sicherheitskräfte an der länderübergreifenden Aktion beteiligt gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.