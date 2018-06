New York (dpa) - Vertreter führender arabischer Länder haben vor der UN-Vollversammlung ein gemeinsames Vorgehen der internationalen Gemeinschaft im Kampf gegen den Terrorismus gefordert. "Wir alle müssen unsere Anstrengungen im Kampf gegen dieses Phänomen nochmals verdoppeln", sagte der Emir von Katar, Scheich Tamim Bin Hamad al-Thani, in New York. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi begrüßte den internationalen Einsatz gegen die IS-Miliz im Irak. Er hoffe, dass "die internen und externen Bemühungen" zur Stabilisierung des Iraks und zur Eindämmung des IS Erfolg haben.

