New York (AFP) US-Präsident Barack Obama hat ein Herz für die hochschwangere Tochter seines Amtsvorgängers Bill Clinton: Notfalls will er die eigene Staatslimousine zur Verfügung stellen, damit Chelsea Clinton am Tag ihrer Entbindung nicht im Verkehrschaos von New York stecken bleibt. Bei einer Veranstaltung am Rande der UN-Sitzungswoche in der US-Ostküstenmetropole sagte Obama am Dienstag: "Ich habe gerade mit Präsident Clinton gesprochen: Wenn Chelseas Wehen beginnen, während ich hier rede, wird sie mit meiner Autokolonne den Verkehr bezwingen können."

