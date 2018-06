New York (AFP) US-Präsident Barack Obama ist am Mittwoch erstmals mit dem neuen irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi zusammengekommen. Bei dem Treffen am Rande der UN-Generaldebatte in New York lobte Obama die "politische Vision" von al-Abadi und sagte ihm die "volle Unterstützung" der USA zu. Seit dem Amtsantritt habe sich der irakische Regierungschef "systematisch" um die Einbindung aller Bevölkerungsgruppen des Landes bemüht. Al-Abadi bat darum, schnell die irakische Armee für den Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auszubilden und zu bewaffnen.

