New York (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Enthauptung der in Algerien entführten französischen Geisel Hervé Gourdel durch Islamisten verurteilt. "Wir stehen an ihrer Seite und der des französischen Volkes während Sie diesen schrecklichen Verlust betrauern und für die Verteidigung der Freiheit gegen den Terror einstehen", sagte Obama am Mittwoch während der von ihm geleiteten Sitzung des UN-Sicherheitsrats adressiert an den französischen Präsidenten François Hollande.

