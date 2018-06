New York (AFP) Kleinere Limonadenflaschen, neue kalorienarme Getränke und generell mehr Wasser im Sortiment: So stellen sich die Marktführer der US-Getränkeindustrie den Kampf gegen zunehmende Fettleibigkeit vor. Einen entsprechenden Aktionsplan präsentierten die Branchenriesen Coca Cola, PepsiCo und Dr. Pepper Snapple am Dienstag in New York. Damit soll die durchschnittliche Kalorienaufnahme pro Kopf durch Getränke bis zum Jahr 2025 um ein Fünftel gesenkt werden.

