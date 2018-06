Peking (AFP) Bei Unruhen in der westchinesischen Provinz Xinjiang sind nach Angaben der Staatsmedien am Wochenende 40 "Aufrührer" getötet worden. Zudem seien sechs Zivilisten, zwei Polizisten und zwei Hilfspolizisten ums Leben gekommen, meldete die Nachrichtenwebsite der regionalen Behörden am Donnerstag. 54 weitere Zivilisten seien verletzt worden. Nach Angaben des Portals "Tianshan" sprengten sich die "Aufrührer" selbst in die Luft oder wurden von der Polizei erschossen.

