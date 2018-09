Berlin (AFP) Die deutschen Bauern haben eine Rekord-Kartoffelernte eingefahren. In diesem Jahr konnten sie fast 11,5 Millionen Tonnen und damit 18,8 Prozent mehr als im - allerdings schwachen - Vorjahr ernten, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der mehrjährige Durchschnitt sei um 5,4 Prozent übertroffen worden.

