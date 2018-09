Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Daimler indirekt zum Einsatz eines Kältemittels in Klimaanlagen zwingen, das der Autobauer für brandgefährlich hält. Die Kommission schickte eine Mahnung an die Bundesregierung, die Regeln für Autoklimaanlagen dem EU-Recht anzupassen, wie sie am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Berlin muss nun binnen zwei Monaten reagieren - ansonsten droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.

