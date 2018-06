New York (AFP) Deutschland pocht gemeinsam mit Brasilien, Indien und Japan weiter auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen müsse die "geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts" widerspiegeln, erklärten die Außenminister der vier Staaten am Donnerstag nach einem Treffen am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Der 70. Jahrestag der UN-Gründung im kommenden Jahr sei eine "Gelegenheit", in dem seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernden Reformprozess "endlich" ein "konkretes Ergebnis" zu erreichen.

