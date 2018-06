München (AFP) Regisseurin Doris Dörrie wäre der Liebe wegen einmal fast im Gefängnis gelandet. Sie sei damals einem jungen Mann, in den sie unsterblich verliebt gewesen sei, von Kalifornien nach New York gefolgt, sagte Dörrie dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Da ihr Schwarm noch bei seinen Eltern wohnte, habe sie sich eine WG gesucht - und sei unwissentlich mitten in einem Drogennest gelandet.

