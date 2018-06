Potsdam (AFP) Im Brandenburger Landesverband der eurokritischen Alternative für Deutschland (AfD) sind noch vor der konstituierenden Landtagssitzung erste Personalquerelen ausgebrochen. Der über die Landesliste in den Landtag gewählte Potsdamer Stefan Hein werde sein Amt nicht antreten, erklärte der AfD-Landesverband am Donnerstag in Potsdam. Der mit 30 Jahren jüngste märkische AfD-Abgeordnete habe "aus persönlichen Gründen" auf sein Mandat verzichtet. Er lege auch sein Amt im Landesvorstand nieder.

