New York (AFP) Die Außenminister der sieben führenden Industrieländer (G-7) haben Russland zur Einhaltung des Friedensplans in der Ukraine-Krise aufgefordert. Bei einem Treffen unter deutschem Vorsitz am Rande der UN-Generaldebatte in New York drückte die Staatengruppe ihre "weiterhin ernste Besorgnis" über die Lage in der Ostukraine aus. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) warnte vor verfrühten Hoffnungen auf eine Beilegung des Konflikts.

