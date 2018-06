Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und das Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben Freiwillige dazu aufgerufen, sich am Kampf gegen das Ebola-Virus in Westafrika zu beteiligen. Das DRK plane mit finanziellen Mitteln der Bundesregierung, in Sierra Leone und in Liberia jeweils ein Hospital aufzubauen, sagte DRK-Präsident Rudolf Seiters am Donnerstag in Berlin. Dafür werde medizinisches Fachpersonal gesucht, insbesondere Krankenschwestern und -pfleger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.