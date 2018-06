Manila (AFP) Die philippinische Regierung hat Verhandlungen mit den Geiselnehmern der Extremistengruppe Abu Sayyaf ausgeschlossen, die ein deutsches Paar festhält. "Wir verhandeln nicht mit Terroristen", sagte Verteidigungsminister Voltaire Gazmin am Donnerstag vor Journalisten in Manila. Gazmin bestätigte, dass Abu Sayyaf die beiden Deutschen vor einigen Monaten in ihre Gewalt brachte, als diese mit einer Yacht in der Nähe der Insel Palawan unterwegs waren.

