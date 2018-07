Brüssel (AFP) Der Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Rebecca Harms, ist am Donnerstag die Einreise nach Russland verweigert worden. Am Moskauer Flughafen sei ihr erklärt worden, dass sie eine "unerwünschte" Person sei und ihr Aufenthalt in Russland ein "krimineller Akt" wäre, teilte die Grünen-Fraktion in Brüssel mit.

