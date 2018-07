Kiel (AFP) Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner (SPD) ist zurückgetreten. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) habe die Entlassungsurkunde unterzeichnet, nachdem er die drei Koalitionspartner über die Entscheidung seines Parteikollegen unterrichtet habe, teilte die Staatskanzlei am Donnerstagabend in Kiel mit. Albig sei am Vortag über die Entscheidung seines Ministers informiert worden, im Mai 2015 in die Wohnungswirtschaft zu wechseln. Breitner wurde demnach am Mittwoch zum Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen gewählt.

