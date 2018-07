Damaskus (AFP) Bei ihren Angriffen auf die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien haben die USA und ihre arabischen Verbündeten erstmals vom IS kontrollierte Ölraffinerien ins Visier genommen. Nach Angaben Washingtons beschossen die zehn Kampfjets aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Begleitung von sechs US-Flugzeugen in der Nacht zum Donnerstag 13 Ziele im Osten Syriens. Indes besuchte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Irak.

