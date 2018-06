Berlin (AFP) Angesichts der jüngsten Pannen vor allem bei Luftfahrzeugen der Bundeswehr hat der Bundestags-Wehrbeauftragte Hellmut Königshaus grundsätzliche Zweifel an der Einsatzfähigkeit der deutschen Streitkräfte geäußert. Derzeit sei das internationale Engagement nur zum Teil zu leisten, sagte Königshaus am Donnerstag dem Sender RBB. Zwar gebe es Bereiche, in denen die Bundeswehr durchaus leistungsfähig sei, aber etwa beim Lufttransport oder beim Sanitätsdienst "haben wir einen derartigen Belastungsfaktor erreicht, dass wir nicht mehr zur Regeneration, und zwar übrigens auch des Personals in der Lage sind".

