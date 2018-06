Straßburg (AFP) Wenige Tage vor Beginn der Anhörungen der designierten EU-Kommissare im Europaparlament hat sich die Kritik am spanischen Kandidaten Miguel Arias Cañete weiter verschärft. In einem offenen Brief an den künftigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker wiesen die Grünen im Europaparlament am Donnerstag auf mögliche Interessenkonflikte des spanischen Christdemokraten hin, der in der neuen Kommission für Energie und Klima zuständig sein soll.

