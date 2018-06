Brüssel (AFP) Angesichts möglicher Engpässe bei der Gasversorgung in Europa wegen des Konflikts mit Russland hat Norwegen der EU höhere Liefermengen in Aussicht gestellt. Er gehe davon aus, dass es von Seiten der Gaskonzerne "eine leichte Erhöhung" der Importe in die EU geben könnte, sagte Norwegens Energieminister Tord Lien am Donnerstag in Brüssel nach einem Gespräch mit EU-Energiekommissar Günther Oettinger. Die Firmen würden voraussichtlich "tun was sie können, um ihren Freunden in Europa zu helfen und auch ihre eigenen Gewinne zu maximieren", sagte Lien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.