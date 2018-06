Stuttgart (SID) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann ist angeblich einer der Kandidaten für die Nachfolge von Sportvorstand Fredi Bobic beim Bundesligisten VfB Stuttgart. Lehmann, der zwischen 2008 und 2010 65 Bundesliga-Spiele für die Schwaben bestritt, passe als Ex-Profi des VfB und nach absolviertem Fernstudium Sportmanagement ins Anforderungsprofil, heißt es im Fachmagazin kicker. Bobic war am Mittwoch entlassen worden.

Der VfB möchte Namen möglicher Kandidaten "zu diesem Zeitpunkt nicht kommentieren", wie Präsident Bernd Wahler am Donnerstag betonte. Bis ein Nachfolger für Bobic gefunden sei, würden dessen Aufgaben von Trainer Armin Veh und Sportdirektor Jochen Schneider übernehmen. Der VfB will sich laut Wahler bei der Suche "nicht treiben lassen", sondern "wohlüberlegt und zeitnah Gespräche führen, um den richtigen Mann zu finden". Eines aber sei klar, betonte er: "Diese Besetzung, diese Person muss dazu beitragen, Vertrauen in meine Person zurückzugewinnen." Denn auch Wahler war zuletzt in die Kritik geraten.

Einige Kandidaten für eine langfristige Lösung haben indes bereits signalisiert, dass sie kein Interesse an dem Job haben. "Ich bin hier, und ich bin gerne hier", sagte Ralf Rangnick nach dem 3:1 seines RB Leipzig gegen den Karlsruher SC am Mittwochabend. Der frühere VfB-Coach galt als (allerdings wenig realistische) Traumlösung. Der frühere VfB-Profi Michael Zeyer, seit September 2013 beim Stadtrivalen Stuttgarter Kickers in der 3. Liga als Sportdirektor aktiv, winkte ab. Und der Karlsruher Jens Todt sagte bei Sky: "Wir haben hier gerade den Arsch vollgekriegt. Die Entlassung von Bobic ist gefühlt fünf Minuten her. Wir beschäftigen uns hier mit anderen Dingen. Ich werde das nicht kommentieren."

Nach Informationen Stuttgarter Medien könnte auch der ehemalige U21-Nationaltrainer Rainer Adrion, derzeit "sportlicher Leiter Nachwuchs" beim VfB, auf den Posten rücken. Eine weitere Möglichkeit wäre, Coach Armin Veh den Posten anzuvertrauen, sofern es dem VfB gelingt, seinen ehemaligen Jugendtrainer Thomas Tuchel zurückzuholen.

Derweil hat Sportdirektor Dirk Dufner vom Ligarivalen Hannover 96 die Entlassung seines Amtskollegen Bobic scharf kritisiert. "Es ist nicht damit getan, den Sportdirektor hinauszuwerfen ? zu einer Zeit, in der es überhaupt nichts bringt. Das wird der Mannschaft jetzt sicher keinen Kick geben", sagte Dufner den Stuttgarter Nachrichten (Freitagausgabe).