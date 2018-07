Tokio (AFP) Der Abschlussbericht der japanischen Behörden zu den Batterieproblemen bei den Boeing-Dreamlinern bleibt eine Antwort schuldig. Die genaue Ursache habe auch nach mehr als anderthalb Jahren nicht geklärt werden können, teilte die japanische Verkehrssicherheitsbehörde am Donnerstag in Tokio mit. Am 16. Januar 2013 hatte eine Dreamliner-Maschine der Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) auf einem Inlandsflug in Japan wegen Brandgeruchs im Cockpit notlanden müssen.

