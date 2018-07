New York (dpa) - Die sieben großen Industrienationen suchen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat nach weiteren Verbündeten. Beim ersten Treffen unter neuem deutschen Vorsitz appellierten die G7-Außenminister in New York an weitere arabische Staaten, die Bemühungen um eine Stabilisierung des Irak zu unterstützen. Geleitet wurde die Sitzung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Weitere Themen waren die Ebola-Epidemie in Westafrika und der Konflikt in der Ukraine.

