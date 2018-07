Oberhausen (dpa) - Viel nackte Haut - aber nicht ihre eigene: Die US-amerikanische Popsängerin Britney Spears hat auf ihrer Werbetour für ihre neue Dessous-Kollektion am Donnerstag Station in Oberhausen gemacht.

In einem Einkaufszentrum präsentierten Models die von der 32-Jährigen gemeinsam mit dem dänischen Wäschehersteller Change entworfenen Spitzenhöschen, seidenen Negligés und Büstenhalter. Sie selbst trat in einem weißen Hosenanzug auf. Nach Angaben des Wäscheherstellers war dies der einzige Werbeauftritt des Popstars in Deutschland. Ihre Kollektion war zuvor in New York, London und Warschau gezeigt worden.

Spears landete 1999 ihren ersten Hit mit "Baby One More Time". Seither hat sie acht Alben herausgebracht, die in vielen Ländern in den Top Ten der Charts landeten.

Britney Spears Dessous Kollektion