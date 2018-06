London (dpa) - Ex-Spice-Girl und Designerin Victoria Beckham (40) verkauft ihre Modekreationen jetzt in ihrer eigenen Londoner Boutique. "Ich stehe dann an der Kasse und David macht den Türsteher", zitierte die Zeitung "Metro" die Frau des früheren Fußballstars David Beckham (39) vor der Eröffnung am Donnerstag.

Der Shop im Nobelviertel Mayfair soll der erste einer ganzen Reihe von Beckham-Läden werden. Er hat drei Stockwerke und verkauft neben Kleidung auch Accessoires wie Sonnenbrillen.

Die "Vogue"-Chefredaktuerin Anna Wintour hat dem "Guardian" zufolge schon vorbeigeschaut. Aber nicht nur Mode-Ikonen und Stars sollen sich wohlfühlen: "Ich will nicht, dass die Leute Angst haben, reinzukommen", sagte Beckham.