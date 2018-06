Oslo (AFP) Die russische Organisation Agora erhält in diesem Jahr den Menschenrechtspreis der norwegischen Rafto-Stiftung. Der Preis sei eine "Anerkennung der unermüdlichen Arbeit" der Organisation für das Recht eines jeden auf einen fairen Gerichtsprozess und für andere Menschenrechte, erklärte der Präsident der Stiftung, Martin Paulsen, am Donnerstag. In Russland seien Rechtsorganisationen und Bürger einem "wachsenden Druck" seitens der Behörden ausgesetzt, beklagte er.

