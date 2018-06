London (SID) - Ein edles Rennpferd aus den Ställen der britischen Königin Elizabeth II. ist wegen einer positiven Dopingprobe beim prestigeträchtigen Gold Cup im Juni in Ascot nachträglich disqualifiziert worden. Das teilte der britische Dachverband am Donnerstag mit. Vorjahressiegerin Estimate unter Jockey Ryan Moore hatte in dem Rennen hinter Leading Light mit Joseph O'Brien im Sattel den zweiten Platz belegt.

Michael Stoute, Trainer der königlichen Galopper, hatte allerdings lückenlos nachweisen können, dass die verbotene Substanz Morphin durch kontaminiertes Futter in den Körper der Stute gelangt war. Wegen derselben Substanz verlor ein weiteres von Stoute trainiertes Pferd nachträglich seinen neunten Platz in den Buckingham Palace Stakes.

"Die Ergebnisse der beiden Pferde in den jeweiligen Rennen wurden annulliert. Eine Geldstrafe für den Trainer gibt es nicht", teilte der Verband via Twitter mit.