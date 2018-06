Lissabon (SID) - Deutschlands Tischtennis-Herren sind bei der EM in Lissabon ungeschlagen ins Viertelfinale eingezogen. Im letzten Gruppenspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf gegen Ungarn 3:0 durch. Den entscheidenden Punkt holte der Weltranglistenfünfte Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Russland), der erst wenige Minuten vor Spielbeginn in Portugal gelandet war.

Zuvor hatten Rekordchampion Timo Boll (Düsseldorf) und der frühere deutsche Meister Steffen Mengel (Bergneustadt) gepunktet. Ovtcharov kam nur zum Einsatz, weil sich Patrick Franziska (Düsseldorf) im Match am Mittag gegen Portugal (3:1) am linken Knöchel verletzt hatte. Bundestrainer Jörg Roßkopf schloss den Einsatz des Olympiadritten gegen Ungarn bis zuletzt kategorisch aus. Ovtcharov hatte sich erst in der vergangenen Woche alle vier Weisheitszähne entfernen lassen.

Am Freitag (19.00 Uhr MESZ) treffen die Seriensieger aus Deutschland im Viertelfinale auf Frankreich. Bei den vergangenen sechs Auflagen hatte Deutschland jeweils den Titel geholt, die letzte Niederlage bei einer Team-EM liegt bereits neun Jahre zurück.