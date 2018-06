New York (AFP) Der britische Premierminister David Cameron und der iranische Präsident Hassan Ruhani haben bei einem historischen Treffen am Rande der UN-Generaldebatte über die Bedrohung durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beraten. Der Iran könne "Teil der Lösung" sein, sagte Cameron im Anschluss an das Gespräch am Mittwoch in New York. Teheran könnte dabei helfen, den Irak und Syrien zu stabilisieren. Wenn die iranische Regierung dazu bereit sei, "dann sollten wir ihr Engagement begrüßen".

