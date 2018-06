Frankfurt/Main (AFP) Die Verhandlungen zwischen der Lufthansa und der Vereinigung Cockpit sind nach Angaben der Pilotengewerkschaft erneut gescheitert. Beide Seiten hätten sich in den vergangenen Tagen mehrfach zu Verhandlungen über eine Übergangsversorgung getroffen, dabei sei jedoch "kein ernsthafter Wille des Managements zu einer Lösung erkennbar" geworden, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag in Frankfurt am Main. Daher sei ab sofort mit weiteren Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, die Cockpit vorher bekanntgeben werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.