Washington (AFP) US-Justizminister Eric Holder tritt zurück. Der 63-Jährige werde seine Entscheidung noch am Donnerstag offiziell verkünden, sagte ein Ministeriumssprecher in Washington. Holder ist der erste schwarze Justizminister in den Vereinigten Staaten und ein enger Vertrauter von Präsident Barack Obama.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.