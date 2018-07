Washington (AFP) Die USA und arabische Verbündete haben ihre Angriffe auf die Dschihadisten-Gruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien fortgesetzt und dabei erstmals auch Ölfelder bombardiert. Die US-Luftwaffe sowie Kampfflugzeuge aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hätten weitere Angriffe gegen Stellungen des IS in Syrien geflogen, erklärte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Angriffe richteten sich gegen zwölf Ziele im Osten des Landes, wo die Extremisten kleine Raffinierien kontrollierten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby dem Fernsehsender CNN.

