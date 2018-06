New York (AFP) Der britische Premierminister David Cameron und der iranische Präsident Hassan Ruhani haben bei einem historischen Treffen am Rande der UN-Generalversammlung über die Bedrohung durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beraten. Beide Politiker hätten bei dem Gespräch am Mittwoch in New York darin übereingestimmmt, dass "alle Staaten in der Region mehr tun müssen, um die Unterstützung für alle Terrorgruppen zu stoppen", erklärte ein Sprecher von Cameron. Dies gelte vor allem auch für die finanzielle Unterstützung.

