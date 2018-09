New York (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat von den europäischen Regierungen mehr Unterstützung für die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien gefordert. Die "reichen und starken Länder" in der Europäischen Union hätten bislang nur 130.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, sagte Erdogan bei der UN-Generaldebatte am Mittwoch in New York. Seine Regierung habe dagegen bereits mehr als 3,5 Milliarden Dollar (2,72 Milliarden Euro) für Syrer ausgegeben, die in die Türkei geflüchtet seien.

