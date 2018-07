Washington (AFP) Die USA haben nach eigenen Angaben den Mörder der US-Geiseln James Foley und Steven Sotloff identifiziert. Die Identität des maskierten Kämpfers der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS), der die beiden Männer separat hingerichtet hatte, sei geklärt, sagte FBI-Chef James Comey am Donnerstag vor Journalisten in Washington. Die Videos von den Enthauptungen der beiden Journalisten hatten weltweit für Entsetzen gesorgt.

