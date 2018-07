Washington (AFP) Die USA vergrößern ein Meeresschutzgebiet westlich von Hawaii, in dem Tunfische, Teufelsrochen, Haie, Bindenfregattvögel und Albatrosse beheimatet sind. Das Pacific Remote Islands Marine National Monument, das vom damaligen Präsidenten George W. Bush 2009 proklamiert wurde, soll nach den am Donnerstag bekanntgegebenen Plänen sechs Mal größer werden. Das Meeresschutzgebiet wird demnach in der Umgebung der Wake- und Jarvis-Inseln und des Johnston-Atolls 1,27 Millionen Quadratkilometer des Pazifik umfassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.