New York (AFP) Aus Ärger über Ticket-Schwarzhandel hat der früher als Cat Stevens bekannte Popstar Yusuf Islam ein geplantes Konzert in New York abgesagt. Bei seiner ersten USA-Tournee seit mehr als 35 Jahren werde er nicht in der Ostküsten-Metropole auftreten, erklärte der Sänger am Mitttwoch (Ortszeit). Grund seien die Bestimmungen in New York, die Papier-Tickets für Konzerte vorschrieben und damit Schwarzhändlern in die Hände spielten. Fans hätten ihm berichtet, dass Karten für das geplante Konzert zu Wucherpreisen gehandelt würden.

