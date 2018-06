Washington (AFP) Die Zahl der Amokläufe in den USA ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte FBI-Studie, die alle derartigen Vorfälle seit der Jahrtausendwende untersucht. Demnach gab es in den ersten sieben Untersuchungsjahren im Durchschnitt 6,4 Amokläufe pro Jahr, in den folgenden sieben Jahren waren es 16,4. "Dies ist alarmierend", sagte FBI-Vizedirektor James Yacone. Er warnte ausdrücklich vor der Gefahr von immer mehr Nachahmungstätern, die durch vorherige Angriffe inspiriert seien. Viele Täter zögen ihre Motive "aus einer Faszination für vorangegangene Massenmord-Vorfälle", sagte Yacone.

