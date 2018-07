New York (dpa) - Ein neuer Großaktionär hat Yahoo zur Fusion mit dem Erzrivalen AOL aufgefordert. Der New Yorker Finanzinvestor Starboard Value teilte am Freitag mit, einen "signifikanten Anteil" von Yahoo-Aktien erworben zu haben.

In einem offenen Brief forderte Starboards Manager Jeffrey Smith Yahoo-Konzernchefin Marissa Mayer auf, einen strategischen Zusammenschluss mit AOL zu prüfen. Der Finanzinvestor will außerdem, dass Yahoo die Kosten senkt und seine Beteiligung am chinesischen Internetriesen Alibaba zum Vorteil der Aktionäre einsetzt.

An der Börse gab die Initiative sowohl den Aktien von Yahoo als auch von AOL deutlich Kursauftrieb. Yahoos Titel stiegen um über vier Prozent, die von AOL um mehr als drei.

Yahoo leidet seit Jahren unter der harten Konkurrenz von Rivalen wie Google und Facebook. Alle drei Unternehmen finanzieren sich größtenteils über Werbung. Zum Glück für Chefin Mayer ist Yahoo ein Großaktionär von Alibaba, das vergangene Woche bei seinem Rekord-Börsengang in New York einen fulminanten Erfolg feierte.

