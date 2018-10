Rio de Janeiro (AFP) Ein tragischer Unfall hat den Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien völlig durcheinandergewirbelt: Mitte August wurde der 49-jährige sozialistische Kandidat Eduardo Campos zu Grabe getragen, der bei einem Flugzeugunglück umgekommen war. An seine Stelle trat die 56-jährige Ex-Umweltministerin Marina Silva. Seither häufen sich die Umfragen, nach denen Silva Chancen hat, als Siegerin aus dem Rennen gegen Amtsinhaberin Dilma Rousseff hervorzugehen - allerdings erst in der Stichwahl am 26. Oktober und mutmaßlich nach einem heftigen Schlagabtausch zweier starker Frauen.

