Bogotá (AFP) Eine der meistgesuchten Verbrecherinnen Kolumbiens ist der Polizei in Chile ins Netz gegangen. Die 33-Jährige mit dem Spitznamen "La Chily" stehe im Verdacht, Gegner einer Drogengang gefoltert und zerstückelt zu haben, erklärte die kolumbianische Polizei am Donnerstag (Ortszeit). Die Frau war von Interpol wegen Mordes, Entführung, Drogenhandels und Waffenschmuggels in 190 Staaten zur Fahndung ausgeschrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.