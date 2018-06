Peking (AFP) Erneut hat in China ein Bewaffneter mehrere Grundschüler erstochen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua starben vier Kinder, als der mit einem Messer bewaffnete Mann sie am Freitag auf ihrem Weg zur Schule in Pingshan im Süden des Landes angriff. Die Polizei fahnde nach dem Täter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.