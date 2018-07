Kopenhagen (AFP) Dänemark schickt sieben Militärjets zur Unterstützung des Kampfes gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in den Irak. Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen, sie freue sich über die mittlerweile "breite Koalition" gegen die Islamisten, zu der auch Länder der Region ihren Beitrag leisteten. Der Einsatz der sieben Kampfjets vom Typ F-16 bleibt demnach aber auf den Irak beschränkt, in Syrien will sich die dänische Regierung nicht am Einsatz gegen den IS beteiligen.

