Wiesbaden (AFP) Der Anteil der Kaiserschnittgeburten in Deutschland ist 2013 nahezu konstant geblieben. Wie das Statistisches Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, brachten 31,8 Prozent der insgesamt 661.138 Frauen, die zur Geburt in die Klinik gingen, ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Im Vorjahr war der Anteil mit 31,7 Prozent in etwa genauso hoch.

